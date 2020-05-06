ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У нас немає повної впевненості в походженні коронавірусу, - Помпео

Новини » Коронавірус     06.05.2020 - 18:44
У нас немає повної впевненості в походженні коронавірусу, - Помпео
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

При цьому Помпео не виключив можливість штучного створення COVID-19 в лабораторії

У Сполучених Штатів Америки немає повної впевненості щодо походження коронавірусу COVID-19. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, передає Reuters.

При цьому він зазначив, що не виключає можливість походження коронавірусу з лабораторії в китайському Ухані.

"У нас немає впевненості, але є значна кількість даних про те, що вірус міг статися з лабораторії. Обидва твердження можуть бути вірними, я їх висловлював", - сказав Помпео.

Також він заявив, що в будь-якому випадку уряд Китаю знало про вірус і могла запобігти глобальну пандемію COVID-19.

"Китай міг би запобігти загибелі сотень тисяч людей у всьому світі. Китай міг би позбавити світ від глобальної економічної кризи. У них був вибір, але замість цього Китай прикрив спалах в Ухані", - повідомив Помпео.

Нагадаємо, раніше Помпео виступив заявою, що експерти стверджують про неприродному походження коронавірусу.

Пізніше у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що у них немає доказів того, що коронавірус COVID-19 був штучно створений в лабораторії в Китаї. При цьому ВООЗ назвали заяви США про штучному створенні вірусу - спекулятивними.

Австрія продовжила контроль на кордоні до 31 травня Німеччина подолала першу фазу пандемії COVID-19
Новини України лабораторииМайк ПомпеоКоронавірус
News
On Top