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Як загрози контрнаступу ЗСУ вплинули на окупантів: роз'яснення Білого дому

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Вашингтон, Понеділок 29 серпня 2022 21:14
Як загрози контрнаступу ЗСУ вплинули на окупантів: роз'яснення Білого дому Фото: Джон Кірбі, офіційний представник Білого дому (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські війська були змушені масово перекидати солдатів і техніку на південь України через погрози контрнаступу ЗСУ. Це значно вплинуло на військові можливості окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки при Білому домі Джона Кірбі, яке наводить СNN.

"Росіяни були змушені стягувати ресурси зі сходу просто через повідомлення про те, що українці можуть перейти в наступ на півдні. І тому їм довелося скоротити деякі підрозділи в певних районах на Донбасі, щоб відповісти на те, що, на їхню думку, було загрозою контрнаступу", - заявив Кірбі.

Він також зазначив, що зараз Росія має проблеми з резервами. Військове керівництво намагається посилити вербування і змушує своїх призовників і контрактників служити довше покладеного терміну. Водночас повідомлення про потенційний контрнаступ ЗСУ "посилюють проблему".

За словами Кірбі, перехід в контрнаступ для українців не є чимось абсолютно новим.

При цьому Кірбі відмовився будь-яким чином коментувати контрнаступ українських військових, який почався сьогодні в Херсонській області.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові прорвали першу лінію оборони окупантів у Херсонській області.

Пізніше заступник начальника Одеської районної Військової адміністрації Олексій Мацулевич заявив про початок боїв за Херсон.

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