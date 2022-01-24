Під загрозою вторгнення Росії. Як реагують в Україні та що потрібно знати

Президент закликав українців зберігати спокій

На тлі новин про можливий напад російських військ Володимир Зеленський виступив зі зверненням, в якому закликав людей зберігати спокій і не накручувати себе, а ЗМІ не розповсюджувати фейкову інформацію про війну. Також він зазначив, що не потрібно скуповувати продукти у магазинах та знімати гроші з банків.

На думку президента, єдина нагода для паніки - що українці через 8 років війни досі їй піддаються. Зеленський заявив, що Україна не хоче війни, але завжди має бути до неї готова та постійно посилює свої оборонні здібності.

Сіяння паніки – найбільше досягнення РФ

Глава МЗС Дмитро Кулеба вважає, що нагнітання паніки довкола загрози військової ескалації дає президенту РФ Путіну перевагу. Якщо дозволити розхитати ситуацію всередині країни, то російським військам не доведеться нападати.

Міністр закордонних справ зазначив, що РФ стягує техніку до кордонів, проводить маневри, але для атаки у агресора немає бойової готовності. Водночас є безліч повідомлень, у тому числі й від партнерів України, щодо неминучості війни.

Ймовірна дата вторгнення

Командувач ООС Олександр Павлюк припустив, що Росія може напасти на Україну за кілька тижнів. В інтерв'ю The Sunday Times він заявив, що занепокоєння викликає дата 20 лютого, оскільки цього дня закінчується Олімпіада 2022 у Пекіні. Також до цього часу завершаться військові навчання Росії та Білорусі біля українських кордонів.

Раніше стало відомо, що глава КНР Сі Цзіньпін міг попросити президента РФ Володимира Путіна не вторгатися до України під час зимових Олімпійських ігор, які пройдуть з 4 по 20 лютого. За даними Bloomberg, лідеру КНР це необхідно, щоб нібито "не затьмарити велику для Китаю подію".

Співрозмовники видання Bloomberg повідомили, що в середині лютого Росія замість повномасштабного нападу може розпочати "обмежене" вторгнення з кібератаками та спробами дестабілізувати ситуацію в Україні.

Закрита зустріч Ради та звернення до ООН

25 січня о 09:00 у кабінеті голови Верховної Ради Руслана Стефанчука відбудеться закрите засідання голів фракцій та груп за участю міністра оборони Олексія Рєзнікова та міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Під час цієї зустрічі обговорять поточні питання безпеки.

Крім того, Верховна Рада має намір звернутися до ООН, Європарламента, урядів і парламентів іноземних держав щодо неприйнятності військового шантажу з боку РФ, який вона здійснює з метою недопущення реалізації євроатлантичних прагнень України. За словами спікера ВР, така постанова вже готова і має бути винесена на голосування нардепів 25 січня.

Засідання РНБО

24 січня на 17:00 президент Володимир Зеленський зібрав Раду нацбезпеки та оборони. Одна з тем засідання – заходи щодо забезпечення національної безпеки України від внутрішніх та зовнішніх загроз.

Як повідомило РБК-Україна інформоване джерело, на засіданні порушать серед іншого питання загрози ескалації з боку РФ та кібербезпеки.

Що потрібно знати на випадок військового вторгнення

У разі загрози повномасштабних військових дій у населених пунктах передбачені укриття для цивільного населення. Вони бувають кількох видів, залежно від ступеня захисту.

В якості тимчасового укриття підходять станції метро, ​​підвальні приміщення, підземні паркінги, підземні переходи, якщо вони відповідають встановленим вимогам. А саме - всі укриття повинні мати вільний доступ всередину. Також у бомбосховищах має бути система вентиляції, світло, засоби зв'язку, вогнегасники, запас води, обладнані місця для розміщення людей, медичні засоби.

Найпростіші споруди, на кшталт підвалів, можуть бути укриттям під час обстрілів, якщо в них є лавки, лежаки, ємності для води, джерела світла.

Бомбосховища позначають спеціальною табличкою "Укриття" з вказівником напряму руху до них на видних місцях. Інформацію про їх місцезнаходження у містах надають органи місцевого самоврядування. Інтерактивні карти бомбосховищ можна переглянути на сайтах ОДА, міських та облрад.

У Києві налічується 514 захисних споруд, понад 5 тисяч споруд подвійного призначення та найпростішого укриття. Детальна карта – за посиланням.

Що потрібно покласти в "тривожну валізу"

У разі евакуації з небезпечних зон із собою потрібно взяти найнеобхідніші речі. Їх слід підготувати заздалегідь і скласти у міцну сумку чи рюкзак, щоб скоротити час на збори.

Вміст "тривожної валізи": документи, гроші (готівка, картки банку), зарядні пристрої для телефонів, теплий одяг, зручне та міцне взуття, білизна, ліхтарик, радіо, пакети для сміття, сигнальні засоби, набір інструментів (мультитул), нитки, голки, блокнот, олівець, сірники, запальничка, гігієнічні засоби, аптечка, в т.ч. рецепти на ліки, посуд для приготування їжі.

Також потрібно мати із собою запас води та їжі на 3 дні (продукти тривалого терміну зберігання).