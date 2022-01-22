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Сі Цзіньпін міг попросити Путіна не нападати на Україну під час Олімпіади, - Bloomberg

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Пекін, Субота 22 січня 2022 15:15
Сі Цзіньпін міг попросити Путіна не нападати на Україну під час Олімпіади, - Bloomberg Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент Китаю Сі Цзіньпін міг попросити президента РФ Володимир Путіна не нападати на Україну під час зимових Олімпійських ігор. Нібито, щоб "не затьмарити" подію.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg.

Агентство пише, що лідеру КНР нібито не потрібно, щоб Путін "затьмарив велику для Китаю подію", спровокувавши глобальну кризу безпеки з США і Європою. Для Сі Цзіньпіна це важливо, оскільки країна витратила мільярди доларів на проведення Олімпіади.

"Можливо, пан Сі попросив Путіна не вторгатися в Україну під час Ігор, за словами одного дипломата в Пекіні", - пише агентство.

Змагання в Пекіні почнуться 4 лютого, Паралімпіада закінчиться 13 лютого, тому вони повинні тривати з 28 січня по 20 лютого.

Два співрозмовники Bloomberg, знайомі з недавніми західними оцінками, стверджують, що РФ замість повномасштабних військових дій може почати "обмежене" вторгнення в середині лютого, яке буде супроводжуватися кібератаками і спробами дестабілізувати ситуацію в Україні.

Нагадаємо, за даними української розвідки, Росія таємно перекидає на Донбас танки, боєприпаси і пальне.

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