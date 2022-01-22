ru ua
Сб, 22 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Якщо розхитати Україну нагнітанням паніки, то Путіну і не доведеться нападати, - Кулеба

Новость на русском →
Київ, Субота 22 січня 2022 17:18
Якщо розхитати Україну нагнітанням паніки, то Путіну і не доведеться нападати, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Паніка, що нагнітається навколо можливого вторгнення Росії в Україну, дає президенту РФ Володимиру Путіну перевагу. Якщо йому дозволити розхитати країну, то російським військам не доведеться нападати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби Кулеби "Радіо Свобода".

Глава МЗС зазначив, що на українському кордоні Росія здійснює військові маневри, звозить бойову техніку. Однак поки не нападає на Україну.

"Більше того, немає повної бойової готовності цієї російської сили на вчинення атаки. Але є ціла купа повідомлень, які лунають і від наших партнерів, що війна неминуча", - сказав Кулеба.

За його словами, в результаті такого інформаційного фону в Україні впав курс гривні, а інвестори згортають проєкти.

"Ще не зробивши атаку Путін нашими руками отримує собі перевагу. Якщо ми дозволимо розхитати Україну нагнітанням паніки, то Путіну і не доведеться нападати", - додав міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна провела аналіз ситуації в Україні на тлі поширення чуток про можливе вторгнення Росії - детальніше в матеріалі за посиланням.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС Російська Федерація Дмитро Кулеба
NEWS
Якщо розхитати Україну нагнітанням паніки, то Путіну і не доведеться нападати, - Кулеба
Якщо розхитати Україну нагнітанням паніки, то Путіну і не доведеться нападати, - Кулеба
DAILY
Війна дипломатів. Як пройшла зустріч Блінкена і Лаврова і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Війна дипломатів. Як пройшла зустріч Блінкена і Лаврова і що буде далі