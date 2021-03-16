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Під загрозою "червоної зони". Школи Києва йдуть на канікули, а обмеження можуть розширити

Автор: Ирина Гамерская

Школи Києва йдуть на канікули раніше, а запроваджені через коронавірус обмеження у місті можуть посилити. Ситуація з СOVID-19 у столиці загострюється, є ризик потрапляння в "червону зону".

Про це на терміновому брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

Школи Києва йдуть на канікули

Як повідомив Кличко, учні 5-11 класів йдуть на канікули на кілька днів раніше - 18 березня, а не з 22, як планувалося.

Київ просить Кабмін посилити карантин в місті

Мер столиці звернувся до Кабміну з проханням посилити карантинні обмеження в Києві, які діють у "помаранчевій зоні". За його словами, у місцевої влади немає повноважень самостійно приймати рішення про встановлення обмежень.

Крім того, він звернувся до МВС, МОЗ, Мінінфраструктури та Держпродспоживслужби з проханням посилити контроль за дотриманням встановлених обмежень.

За словами мера, футбольний матч у Києві, який заплановано на четвер "може бути другим Буковелем", оскільки на нього приїде близько 35 тис. глядачів.

Які обмеження діють у Києві зараз

Зазначимо, Київ знаходиться в "помаранчевій зоні" карантину, де, зокрема, діють такі карантинні заходи:

  • масочний режим і дистанція,
  • кількість пасажирів в транспорті не повинно перевищувати число посадочних місць,
  • кафе і ресторани можуть працювати лише з 7 ранку до опівночі.

Попадання в "помаранчеву зону" сигналізує про погіршення епідситуації в місті і попереджає про загрозу попадання в "червону зону". Обмеження "червоної зони" включають в себе закриття розважальних закладів, кафе та ресторанів, освітніх установ, а також зупинку транспорту (як громадського, так і залізничного).

Нагадаємо, раніше глава МОЗ Максим Степанов заявляв, що Київ перебуває під загрозою потрапляння в "червону зону" через ситуацію з коронавірусом в столиці. Крім того, він закликав місцеву владу самостійно посилити карантинні обмеження.

Крім того, повідомлялося, що Міносвіти рекомендувало перевести школи "жовтої" і "помаранчевої" зон на дистанційне навчання, а також, при необхідності, продовжити канікули.

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