Під загрозою "червоної зони". Школи Києва йдуть на канікули, а обмеження можуть розширити

Школи Києва йдуть на канікули

Як повідомив Кличко, учні 5-11 класів йдуть на канікули на кілька днів раніше - 18 березня, а не з 22, як планувалося.

Київ просить Кабмін посилити карантин в місті

Мер столиці звернувся до Кабміну з проханням посилити карантинні обмеження в Києві, які діють у "помаранчевій зоні". За його словами, у місцевої влади немає повноважень самостійно приймати рішення про встановлення обмежень.

Крім того, він звернувся до МВС, МОЗ, Мінінфраструктури та Держпродспоживслужби з проханням посилити контроль за дотриманням встановлених обмежень.

За словами мера, футбольний матч у Києві, який заплановано на четвер "може бути другим Буковелем", оскільки на нього приїде близько 35 тис. глядачів.

Які обмеження діють у Києві зараз

Зазначимо, Київ знаходиться в "помаранчевій зоні" карантину, де, зокрема, діють такі карантинні заходи:

масочний режим і дистанція,

кількість пасажирів в транспорті не повинно перевищувати число посадочних місць,

кафе і ресторани можуть працювати лише з 7 ранку до опівночі.

Попадання в "помаранчеву зону" сигналізує про погіршення епідситуації в місті і попереджає про загрозу попадання в "червону зону". Обмеження "червоної зони" включають в себе закриття розважальних закладів, кафе та ресторанів, освітніх установ, а також зупинку транспорту (як громадського, так і залізничного).