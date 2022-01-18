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Загроза вторгнення: Росія може евакуювати дипломатів з України

Автор: Артур Родивилов

Дипломатам у двох російських консульствах в Україні було наказано підготуватися до виїзду з країни. 5 січня країну покинули 18 осіб - в основному діти і дружини російських дипломатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За словами джерела видання в СБУ, найближчими днями, очікується, що з України поїдуть 30 осіб з Києва та консульства у Львові.

Згідно із заявою офіційного представника США, Вашингтон знав про підготовку евакуації.

"У нас є інформація, яка вказує на те, що російський уряд готувався до евакуації членів їхніх сімей з посольства Росії в Україні в кінці грудня і початку січня", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, нещодавно заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд завила, що Сполучені Штати Америки підготували 18 сценаріїв на випадок вторгнення Росії в Україну, але поки не збираються їх розкривати.

Раніше прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що російський президент Володимир Путін має вибрати або шлях ескалації і санкцій або продовження переговорів.

Разом з тим у США заявили, що підготували проєкт санкцій проти Росії на випадок вторгнення в Україну, які, в тому числі будуть поширюватися на Путіна.

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