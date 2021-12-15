Загроза вторгнення Росії. Провідні країни ЄС затягують напрацювання санкцій, - Bloomberg

Провідні країни Європейського союзу чинять опір швидкому напрацюванню санкцій проти Росії на випадок її вторгнення до України. Зараз вони зосереджені на переговорах з Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Зокрема, Bloomberg наводить слова високопоставлених дипломатів та офіційних осіб, які на умовах анонімності заявили, що Німеччина, Франція, Італія та Іспанія чинять опір спробам швидко розробити санкційний механізм проти Росії у разі вторгнення до України. Навіть попри те, що Кремль не демонструє жодних ознак того, що відмовиться від нарощування військ біля українських кордонів.

Також повідомляється, що вищевказані країни хочуть зосередитися на переговорах з Москвою, перш ніж анонсувати економічні санкції. Водночас інші країни-учасниці ЄС стверджують, що підтримка публічних загроз санкцій краще стримає президента Росії Володимира Путіна.