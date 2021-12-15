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Загроза вторгнення Росії. Провідні країни ЄС затягують напрацювання санкцій, - Bloomberg

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Брюссель, Середа 15 грудня 2021 11:35
Загроза вторгнення Росії. Провідні країни ЄС затягують напрацювання санкцій, - Bloomberg Фото: провідні країни ЄС виступили проти нових антиросійських санкцій (naslovi.eu)
Автор: Артем Горовенко

Провідні країни Європейського союзу чинять опір швидкому напрацюванню санкцій проти Росії на випадок її вторгнення до України. Зараз вони зосереджені на переговорах з Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зокрема, Bloomberg наводить слова високопоставлених дипломатів та офіційних осіб, які на умовах анонімності заявили, що Німеччина, Франція, Італія та Іспанія чинять опір спробам швидко розробити санкційний механізм проти Росії у разі вторгнення до України. Навіть попри те, що Кремль не демонструє жодних ознак того, що відмовиться від нарощування військ біля українських кордонів.

Також повідомляється, що вищевказані країни хочуть зосередитися на переговорах з Москвою, перш ніж анонсувати економічні санкції. Водночас інші країни-учасниці ЄС стверджують, що підтримка публічних загроз санкцій краще стримає президента Росії Володимира Путіна.

Нагадаємо, раніше президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський союз готовий посилити санкції і вжити безпрецедентних заходів проти Росії, якщо вона продовжить агресивні дії проти України.

Також про готовність введення нових санкцій проти Росії заявляв глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

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