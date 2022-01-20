Загроза вторгнення Росії. Чи залучать тероборону відбивати агресію: відповідь командувача

Наразі невідомо, чи братиме учать в зоні ведення бойових дій територіальна оборона у разі повномасштабного вторгнення до України з боку Росії. Наразі у Верховній раді працюють над внесенням змін до закону "Про основи нацспротиву".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова командувача сил територіальної оборони ЗСУ Юрія Галушкіна в інтерв'ю для "Укрінформу".

За словами Галушкіна, тероборона не братиме участі у наступальних операціях, оскільки сьогодні йдеться саме про відкриту агресію з боку Російської Федерації, у зв’язку з чим йдеться виключно про оборону країни. Також Верховна рада вже працює над розв'язанням питання, чи застосовувати тероборону в межах або ж в зоні бойових дій.

"У законі написано: "Вжити всіх необхідних заходів для захисту…", це значить: "своєчасне реагування та вжиття необхідних заходів щодо оборони території та захисту населення у визначеній місцевості до моменту розгортання в межах такої території угрупування військ/сил". Звісно, будемо захищати країну, чесно та віддано”, - зауважив командувач сил територіальної оборони ЗСУ.