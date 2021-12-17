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Загроза вторгнення РФ до України. Заходи у відповідь можуть стосуватися двох "Північних потоків", - джерело

Автор: Юрій Дощатов, Анастасія Рокитна

У разі подальшої ескалації біля українських кордонів трубопровід "Північний потік-2" більше не може бути підключений до мережі. Таке може статися і з "Північним потоком-1".

Про це повідомляють джерела РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Палиця з двома кінцями. Коли запустять "Північний потік-2" і де тут ризики для України".

За інформацією РБК-Україна, йдеться не лише про ПП-2, а й про ПП-1.

"Якщо військова ситуація загостриться, то за домовленостями США та Німеччини заходи у відповідь можуть стосуватися не тільки "Північного потоку-2", але і "Північного потоку-1", - сказав виданню співрозмовник, знайомий з результатами переговорів.

Нагадаємо, що Литва наполягає на санкціях проти "Північного потоку-2". Таке можливо, якщо РФ вторгнеться в Україну.

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Північний потік-2УкраїнаРосійська Федерація