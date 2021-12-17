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Угроза вторжения РФ в Украину. Ответные меры могут касаться двух "Северный потоков", - источник

Автор: Юрий Дощатов, Анастасия Рокитна

В случае дальнейшей эскалации у украинских границ трубопровод "Северный поток-2" больше не может быть подключен к сети. Такое может произойти и с "Северным поток-1".

Об этом сообщают источники РБК-Украина, говорится в материале "Палка о двух концах. Когда запустят "Северный поток-2" и где здесь риски для Украины".

По информации РБК-Украина, речь идет не только о СП-2, но и о СП-1.

"Если военная ситуация обострится, то по договоренностям США и Германии ответные меры могут касаться не только "Северного потока-2", но и "Северного потока-1", - сказал изданию собеседник, знакомый с результатами переговоров.

Напомним, что Литва настаивает на санкциях против "Северного потока-2". Такое возможно, если РФ вторгнется в Украину.

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Северный поток-2УкраинаРоссийская Федерация