ЄС має обговорити санкції проти "Північного потоку-2" у разі ескалації біля України, - прем'єр Латвії
Прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш зробив заяву про запровадження санкцій проти газопроводу "Північний потік-2". На його думку, Європейський Союз має піти на такий крок за однієї умови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
Каріньш уточнив, що санкції мають бути запроваджені країнами Євросоюзу, якщо Росія продовжить нарощувати військові сили біля кордону України.
"Країни ЄС мають обговорити можливість запровадження санкцій проти газопроводу "Північний потік - 2" у разі ескалації ситуації біля кордонів України", - вважає прем'єр-міністр Латвії.
Нагадаємо, учасники саміту "Східного партнерства" у Брюсселі не обговорювали "Північний потік-2". ЄС має бути готовим до нових варіантів розвитку ситуації.
Але Європейський Союз готовий посилити санкції проти РФ. Більше того, блок готовий вжити "безпрецедентні заходи" проти РФ.