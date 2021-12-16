ru ua
Чт, 16 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЄС має обговорити санкції проти "Північного потоку-2" у разі ескалації біля України, - прем'єр Латвії

Новость на русском →
Латвія, Четвер 16 грудня 2021 11:37
ЄС має обговорити санкції проти "Північного потоку-2" у разі ескалації біля України, - прем'єр Латвії Фото: ЄС, можливо, обговорить санкції проти "Північного потоку-2" (nord-stream2.com)
Автор: Іванна Шовкун

Прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш зробив заяву про запровадження санкцій проти газопроводу "Північний потік-2". На його думку, Європейський Союз має піти на такий крок за однієї умови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Каріньш уточнив, що санкції мають бути запроваджені країнами Євросоюзу, якщо Росія продовжить нарощувати військові сили біля кордону України.

"Країни ЄС мають обговорити можливість запровадження санкцій проти газопроводу "Північний потік - 2" у разі ескалації ситуації біля кордонів України", - вважає прем'єр-міністр Латвії.

Нагадаємо, учасники саміту "Східного партнерства" у Брюсселі не обговорювали "Північний потік-2". ЄС має бути готовим до нових варіантів розвитку ситуації.

Але Європейський Союз готовий посилити санкції проти РФ. Більше того, блок готовий вжити "безпрецедентні заходи" проти РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції
NEWS
Заяву до поліції можна буде подати онлайн, - Федоров
Заяву до поліції можна буде подати онлайн, - Федоров
DAILY
Олександр Корнієнко: На табло все бачимо, 226 голосів за наші закони набирається
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олександр Корнієнко: На табло все бачимо, 226 голосів за наші закони набирається