Погроза силою: у МЗС відреагували на раптову перевірку військ РФ

У Міністерстві закордонних справ розцінили раптову перевірку боєздатності військ Російської Федерації на кордоні з Україною як демонстрацію агресивних планів. Такі дії трактували як "погроза силою".

Про це у Twitter написав заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.

"Такі раптові перевірки боєготовності військ РФ, особливо на нашому кордоні, не можна трактувати інакше, як "погроза силою". Нехай мене юристи виправляють, якщо я помиляюся. А вчора хтось казав, що агресивних планів немає", - написав Боднар.

Нагадаємо, сьогодні російські ЗМІ повідомили, що Росія ініціювала раптову перевірку військ поблизу східного кордону України і анексованого Криму. До перевірки залучено більше сотні тисяч військових і десятки тисяч техніки.

До цього міністр оборони Андрій Таран під час виступу у Верховній раді заявив, що поки в Україні не фіксують підготовку РФ до наступу з боку Криму.

При цьому українська розвідка не раз повідомляла про можливий повномасштабний наступ російської армії, який може відбутися, зокрема, під час навчань "Кавказ 2020" у вересні.