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Росія може вдатися до провокацій на Чорному морі, - розвідка

Новини » Політика     26.06.2020 - 16:01
Росія може вдатися до провокацій на Чорному морі, - розвідка
Фото: Вадим Скібіцький (mil.gov.ua)

Росія може вдатися до провокацій під час військових навчань у вересні

Росія під час навчань "Кавказ-2020", які відбуватимуться у вересні, може вдатися до провокацій на Чорному морі.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький під час онлайн-брифінгу, передає прес-служба міністерства.

За його словами, стратегічні командно-штабні навчання ЗС Росії "Кавказ-2020" створено для демонстрації військової могутності Росії, її слід розглядати як елемент тиску на Україну.

"Під час навчань в Південному військовому окрузі буде створено щонайменше 7 угруповань військ і стратегічний резерв. Крім того, не виключається розгортання угруповання територіальних військ на базі центрів забезпечення мобілізаційного розгортання", - сказав Скібіцький.

Він зазначив, що навчання буде використано владою РФ для демонстрації військової могутності Україні та країнам Європи.

"Ймовірно, що показова фаза навчань буде проведена у формі декількох двосторонніх навчань на Донському, Кримському, а також Владикавказському операційних напрямках. В акваторії Чорного моря можливе проведення міжфлотського навчання", - заявив Скібіцький.

Він додав, що основна мета буде полягати в залякуванні та нав'язуванні на всіх рівнях думки про "незворотність виконання російських вимог щодо окупованих територій і здібності Кремля відстоювати свої інтереси з використанням військової сили".

"За результатами розвідки навчань ЗС Росії "Кавказ-2020" буде підготовлено відповідний аналіз і пропозиції щодо нейтралізації загроз від Російської Федерації", - додав Скібіцький.

Нагадаємо, у квітні військові навчання у Чорному морі провели Військово-морські сили України.

Крім того, у травні морські прикордонники зі складу ООС провели бойові навчання в Азовському морі.

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Автор: News Editor 1

Теги Новини України ученияЧорне морерозвідка
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