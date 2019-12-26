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У США готують операцію проти Росії у випадку втручання у вибори

Новини » Телеком & IT     26.12.2019 - 06:02
У США готують операцію проти Росії у випадку втручання у вибори
Фото: Міноборони США (GLOBAL LOOK PRESS)

Відповідні заходи торкнуться політичну еліту РФ, крім президента

У разі втручання Росії у проведення виборів президента США восени 2020 року американське кіберкомандування підготувало операцію проти російської політичної та економічної еліти. Про це пише Washington Post.

При цьому, як повідомили газеті джерела серед чиновників, російського президента Володимира Путіна ця операція не торкнеться, оскільки такі заходи будуть вважатися "занадто провокаційними".

Повідомляється, що може йтися про отримання доступу і використання конфіденційної інформації про представників керівництва РФ. Ще один спосіб інформаційної операції - пошук розбіжностей між людьми з російської еліти.

Операцію почали готувати після того, як розвідка надала минулого місяця секретну доповідь. У ній йдеться про те, що "Росія за допомогою хакерів спробує сіяти розбіжності серед американців і навмисно загострювати протиріччя в суспільстві".

Деякі заходи кіберкомандування США вже прийняло щодо так званих тролів, які діяли в соцмережах від імені американських громадян. У Вашингтоні переконані, що діють вони за завданням Агентства інтернет-досліджень РФ.

Нагадаємо, минулого тижня в американському місті Новий Орлеан оголосили режим надзвичайної ситуації через кібератаки на сервери. У міській мережі зафіксували підозрілу активність, яка пізніше була визначена як кібератака. В результаті кібератаки на сервери міські служби були відключені.

Раніше Міністерство фінансів США ввело санкції проти семи російських компаній, пов'язаних з хакерським угрупованням Evil Corp.

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