РФ продовжує нарощувати війська на кордоні з Україною: супутникові знімки

Опубліковані нові докази нарощування російських військ на кордоні з Україною. Видання Medium оприлюднило супутникові знімки і фотографії місць дислокації військових Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Medium .

Супутникові знімки і фотографії переміщення російських військ були зроблені DFRLab з 9 по 14 грудня і передані Medium.

На них зафіксовано скупчення бронетехніки, артилерії і російських військових під Курськом і Брянськом. Також, згідно з новими даними, рух військ Росії помічено поблизу кордону з Білоруссю, недалеко від північного кордону України.

"Враховуючи велику кількість обладнання, що накопичується біля кордону з Україною, і порівняно невеликий розмір відомих таборів, можна припустити, що є кілька інших прихованих невеликих таборів, таких як розкиданих по Курській і Брянській областях.",- зазначає видання.

Новина доповнюється…

Фото: з'явилися нові докази нарощування російських військ на кордоні з Україною (medium.com)