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РФ продовжує нарощувати війська на кордоні з Україною: супутникові знімки

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Субота 18 грудня 2021 17:12
РФ продовжує нарощувати війська на кордоні з Україною: супутникові знімки Фото: з'явилися нові докази нарощування російських військ на кордоні з Україною (facebook com mod mil rus)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Опубліковані нові докази нарощування російських військ на кордоні з Україною. Видання Medium оприлюднило супутникові знімки і фотографії місць дислокації військових Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Medium.

Супутникові знімки і фотографії переміщення російських військ були зроблені DFRLab з 9 по 14 грудня і передані Medium.

На них зафіксовано скупчення бронетехніки, артилерії і російських військових під Курськом і Брянськом. Також, згідно з новими даними, рух військ Росії помічено поблизу кордону з Білоруссю, недалеко від північного кордону України.

"Враховуючи велику кількість обладнання, що накопичується біля кордону з Україною, і порівняно невеликий розмір відомих таборів, можна припустити, що є кілька інших прихованих невеликих таборів, таких як розкиданих по Курській і Брянській областях.",- зазначає видання.

Новина доповнюється…

Фото: з'явилися нові докази нарощування російських військ на кордоні з Україною (medium.com)

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