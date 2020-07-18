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Загроза паводків і зсувів: річки на заході України знову можуть вийти з берегів

Субота 18 липня 2020 16:41
Загроза паводків і зсувів: річки на заході України знову можуть вийти з берегів
Фото: наслідки негоди на заході України (if.dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У Закарпатській області можливі зсуви і селеві потоки

На заході України знову очікується істотний підйом рівня води в річках. У Закарпатській області існує загроза чергових повеней і зсувів.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що у другій половині дня 18 липня та вночі 19 липня на річках Закарпатської області очікується підвищення рівнів води на 0,3-0,8 метри. При цьому в місцях проходження сильних злив будуть формуватися стоки з підтопленням знижених місць у населених пунктах. Також можливе формування локальних селевих потоків і зсувів перезволоженого ґрунту.

Крім того, 18-20 липня на річках басейнів Сяну та Дністра у Львівській та Івано-Франківській області очікується підйом рівнів води на 0,2-1 метр, можливий вихід річок з берегів без негативних наслідків.

Також 18-20 липня на річках Прип'ять та Стохід у Волинській області буде перевищена відмітка затоплення сільськогосподарських угідь, присадибних ділянок в окремих населених пунктах Ратневського i Любешівського районів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті червневих паводків на заході України залишаються пошкодженими понад 500 км автомобільних доріг та 213 мостів.

Зазначимо, на 18 липня синоптики оголосили штормове попередження в Україні.

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