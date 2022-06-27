Жителів Житомира попереджають про небезпеку цієї ночі: в чому причина
Мешканців Житомира закликають бути уважними цієї ночі та не нехтувати сигналами тривоги. Є ймовірність ракетних ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Житомира Сергія Сухомлина.
Міський голова Житомира закликав містян сьогодні, 27 червня, ввечері та вночі не ігнорувати сигнали тривоги.
"Чому я сьогодні так звертаюся, я прошу вас саме сьогодні ввечері, сьогодні вночі не нехтувати сигналами тривоги. Дай Бог, щоб я був не правий, але все ж щось мені підказує, що саме сьогодні ввечері, вночі може бути небезпечно і в Житомирі теж, тому будь ласка сигнал тривоги - бомбосховище, укриття, підвали все що може захистити", - закликав Сергій Сухомлин.
Нагадаємо, в ніч на 25 червня під час мосового ракетного удару по Україні під обстріл потрапила і Житомирська область.
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