Жителів Житомира попереджають про небезпеку цієї ночі: в чому причина

Мешканців Житомира закликають бути уважними цієї ночі та не нехтувати сигналами тривоги. Є ймовірність ракетних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Житомира Сергія Сухомлина .

"Чому я сьогодні так звертаюся, я прошу вас саме сьогодні ввечері, сьогодні вночі не нехтувати сигналами тривоги. Дай Бог, щоб я був не правий, але все ж щось мені підказує, що саме сьогодні ввечері, вночі може бути небезпечно і в Житомирі теж, тому будь ласка сигнал тривоги - бомбосховище, укриття, підвали все що може захистити", - закликав Сергій Сухомлин.

Міський голова Житомира закликав містян сьогодні, 27 червня, ввечері та вночі не ігнорувати сигнали тривоги.

Нагадаємо, в ніч на 25 червня під час мосового ракетного удару по Україні під обстріл потрапила і Житомирська область.

Сьогодні росіяни з літака вдарили по ТЦ у Кременчуці. Там знаходилося більше 1000 цивільних.