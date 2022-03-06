ru ua
Нд, 06 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ПриватБанк перерахував до держбюджету 28 млрд гривень прибутку за минулий рік

Новость на русском →
Україна, Неділя 06 березня 2022 11:03
ПриватБанк перерахував до держбюджету 28 млрд гривень прибутку за минулий рік Фото: ПриватБанк заплатив до держбюджету 28 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

ПриватБанк у повному обсязі здійснив авансове перерахування до державного бюджету 28 млрд грн річних дивідендів. Вони спрямовані на виплату акціонеру банку - державі, відповідно до рішення уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

Як зазначили в прес-службі, це становить 80% чистого прибутку банку за 2021 рік згідно з попередніми показниками результатів фінансово-господарської діяльності у 2021 році.

Також ПриватБанк перерахував до бюджету понад 5 млрд грн авансових податкових платежів, повідомили в банку.

Нагадаємо, України за січень-грудень 2021 року отримали 77,530 млрд гривень прибутку після оподаткування. Рейтинг за прибутковістю очолює державний ПриватБанк, який заробив 35,050 млрд гривень.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПриватБанк
NEWS
Кабмін затвердив порядок збору та зберігання тіл загиблих окупантів
Кабмін затвердив порядок збору та зберігання тіл загиблих окупантів
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати