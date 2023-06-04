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Венгерское правительство после демарша Украины изменило скандальное видео с Крымом

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Венгрия, Воскресенье 04 июня 2023 18:34
Венгерское правительство после демарша Украины изменило скандальное видео с Крымом Фото: Венгрия удалила скандальное видео с картой Украины (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Правительство Венгрии удалило скандальный видеоролик с неправильной картой Украины. Вместо этого они выложили исправленное видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube венгерского правительства.

Сначала видео с правильной картой Украины, которая имеет в своем составе Крым, было обнародовано не на стороне правительства, а на Youtube-канале ведущего аналитика Szazadveg Foundation Андре Палоца.

Однако впоследствии видео было удалено с его страницы и загружено на веб-сайт правительства. Однако никаких объяснений, извинений или другой реакции от правительства Венгрии не последовало.

Скандал с картой Украины

На этой неделе правительство Венгрии обнародовало видео, которое якобы должно призвать людей к скорейшему установлению мира в Украине. Однако в видео произошла прямая или случайная ошибка: Крымский полуостров был изображен как часть России, а не Украины.

Следует отметить, что в официальных заявлениях Венгрия не признает противоправную аннексию Крыма Россией в 2014 году.

В ответ на такую провокацию от Венгрии Министерство иностранных дел Украины заявило, что Венгрия должна прекратить провокации и соблюдать взятые на себя международные обязательства в рамках членства в ООН, ЕС и НАТО.

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