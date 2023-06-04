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Угорський уряд після демаршу України змінив скандальне відео з Кримом

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Угорщина, Неділя 04 червня 2023 18:34
Угорський уряд після демаршу України змінив скандальне відео з Кримом Фото: Угорщина видалила скандалне відео з картою України (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Уряд Угорщини видалив скандальний відеоролик з неправильною картою України. Натомість вони виклали виправлене відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Youtube угорського уряду.

Спочатку відео з правильною картою України, яка має в своєму складі Крим, було оприлюднено не на стороні уряду, а на Youtube-каналі провідного аналітика Szazadveg Foundation Андре Палоца.

Однак згодом відео було видалено з його сторінки, та завантажено на веб-сайт уряду. Проте жодних пояснень, вибачень чи іншої реакції від уряду Угорщини не було.

Скандал з картою України

Цього тижня уряд Угорщини оприлюднив відео, яке нібито має закликати людей до скорішого встановлення миру в Україні. Однак у відео сталася пряма чи випадкова помилка: Кримський півострів був зображений як частина Росії, а не України.

Варто зазначити, що в офіційних заявах Угорщина не визнає протиправну анексію Криму Росією у 2014 році.

У відповідь на таку провокацію від Угорщини Міністерство закордонних справ України заявило, що Угорщина має припинити чинити провокації та дотримуватися взятих на себе міжнародних зобов'язань в рамках членства в ООН, ЄС і НАТО.

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