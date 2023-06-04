Угорський уряд після демаршу України змінив скандальне відео з Кримом
Уряд Угорщини видалив скандальний відеоролик з неправильною картою України. Натомість вони виклали виправлене відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Youtube угорського уряду.
Спочатку відео з правильною картою України, яка має в своєму складі Крим, було оприлюднено не на стороні уряду, а на Youtube-каналі провідного аналітика Szazadveg Foundation Андре Палоца.
Однак згодом відео було видалено з його сторінки, та завантажено на веб-сайт уряду. Проте жодних пояснень, вибачень чи іншої реакції від уряду Угорщини не було.
Скандал з картою України
Цього тижня уряд Угорщини оприлюднив відео, яке нібито має закликати людей до скорішого встановлення миру в Україні. Однак у відео сталася пряма чи випадкова помилка: Кримський півострів був зображений як частина Росії, а не України.
Варто зазначити, що в офіційних заявах Угорщина не визнає протиправну анексію Криму Росією у 2014 році.
У відповідь на таку провокацію від Угорщини Міністерство закордонних справ України заявило, що Угорщина має припинити чинити провокації та дотримуватися взятих на себе міжнародних зобов'язань в рамках членства в ООН, ЄС і НАТО.
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