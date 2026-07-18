Венгерский президент согласился уйти в отставку по требованию правительства Мадяра

Шуек утвердил 17 поправку к Основному закону страны. Теперь его мандат закончится на следующий день после того, как закон будет официально опубликован в венгерском вестнике.

Реформы Мадяра и давление "Тисы"

Эта поправка не была случайной, ведь она стала частью большой политической перестройки. Парламент принял изменения в начале этой недели.

За этим процессом стоит партия "Тиса" во главе с Петером Мадяром. Они одержали победу на апреле и сразу инициировали масштабные реформы. Устранение действующего президента было одним из шагов нового правительства.

Тамаш Шуек руководил страной совсем недолго. Его избрали президентом только в марте 2024 года. Это произошло после отставки Каталины Новак.

Предыдущая президентка ушла с должности из-за громкого скандала. Сначала аналитики прогнозировали, что Шуек останется в должности до конца своей каденции. Он должен был работать до марта 2029 года.

Кто теперь будет президентом Венгрии

Пока Венгрия ищет нового лидера, власти переходят к законодателям. Спикер парламента Агнеш Форстхоффер будет временно исполнять обязанности и полномочия президента.

Ее собственные парламентские обязанности к этому времени возьмет один из заместителей. Такая процедура прописана в законе. Государство не останется без руководства в период транзитного периода.

Согласно Конституции Венгрии, процедура имеет четкие границы: