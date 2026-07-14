Венгерский министр дал громкое обещание по поводу отношений с Россией

Венгрия меняет политику по отношению к РФ

"Венгрия должна восстановить доверие со своими союзниками, а что касается россиян, то мы закрываем перед ними двери", – заявил Рузин-Сенди. Это произошло во время панельной дискуссии на Будапештских переговорах по энергетике и стратегии.

Министр добавил, что российская разведывательная служба "пыталась проникнуть через задние двери".

Правительство Венгрии следит не только за войной РФ против Украины, но и за происходящим на Ближнем Востоке. Топ-чиновник считает, что эти конфликты закончатся только тогда, когда правительства, военные и общества захотят покончить с ними.

Извинения перед страной НАТО

Интересы Венгрии совпадают с интересами ее союзников, и доверие к ним должно быть восстановлено, говорит он.

Поэтому одной из первых задач правительства является извинение перед некоторыми своими союзниками, такими как финны, чье вступление в НАТО было отложено предыдущим правительством.

Рузин-Сенди отметил, что как военный считал позицию администрации Виктора Орбана неприемлемой.

Также он рассказал, что Венгрия точно достигнет требования НАТО тратить 5% к обороне до 2035 года, но сейчас есть другие приоритеты: образование и здравоохранение.