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Венгерское вето на помощь ЕС. Орбан хочет переговоров с Украиной

Фото: Виктор Орбан (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что хочет, чтобы в Будапешт приехала украинская делегация перед одобрением помощи от Европейского Союза.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил перед встречей лидеров ЕС в Брюсселе.

На вопрос журналистов относительно того, чего ожидать дальше в вопросе 500 миллионов помощи для Украины, Орбан заявил, что ждет украинскую делегацию.

"Мы ждем приезда украинской делегации в Будапешт для переговоров об этом. Мы открыты и готовы договариваться", – заявил Орбан.

Блокировка транша ЕС

Напомним, что Венгрия регулярно блокировала выделение средств на нужды Украины. Так, Будапешт с мая выступает против выделения транша ЕС в 500 млн евро.

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявлял, что страна готова изменить свое мнение, если Украина исключит венгерский банк OTP из списка международных спонсоров войны.

Отметим, что банк включили в этот список, ведь он продолжил свою деятельность в России, невзирая на полномасштабное вторжение РФ, и фактически признал так называемые "Л/ДНР".

Недавно НАПК приостановило статус международного спонсора войны для OTP Bank, но Венгрия заявила, что это якобы "недостаточный шаг".

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