Венгерский опрос о вступлении Украины в ЕС не имеет силы, - Еврокомиссия

Опрос о вступлении Украины в ЕС, который организовал Будапешт, необязателен для выполнения. Пока неясно, что с ним собираются делать дальше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Еврокомиссии Гийома Мерсье.

"Мы принимаем во внимание результаты этих национальных консультаций (опроса - ред.). Венгерское правительство назначило и организовало эти необязательные для выполнения консультации. Как вы знаете, национальные консультации являются делом власти отдельной страны, поэтому Венгрия и венгерское правительство должны объяснить, что они планируют делать с ними дальше", - отметил Мерсье.

Он обратил внимание, что Украина внедряет реформы, которые необходимы для членства в ЕС, в условиях полномасштабной войны.

При этом спикер ЕК напомнил, что, согласно выводам Еврокомиссии, Украина соответствует критериями для открытия первого кластера переговоров о вступлении в ЕС.

По словам Мерсье, в ЕК положительно оценили план Украины по нацменьшинствам. Тема нацменьшинств является главным источником противоречий с Венгрией.

Он подчеркнул, что никаких объективных причин, чтобы блокировать начало вступительных переговоров с Украиной, нет. На этом фоне Мерсье выразил надежду, что такие переговоры начнутся "очень скоро".