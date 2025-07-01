Угорське опитування про вступ України до ЄС не має сили, - Єврокомісія

Опитування про вступ України до ЄС, яке організував Будапешт, необов'язкове для виконання. Поки незрозуміло, що з ним збираються робити далі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікера Єврокомісії Гійома Мерсьє.

"Ми беремо до уваги результати цих національних консультацій (опитування - ред.). Угорський уряд призначив і організував ці необов'язкові для виконання консультації. Як ви знаєте, національні консультації є справою влади окремої країни, тому Угорщина та угорський уряд мають пояснити, що вони планують робити з ними далі", - зазначив Мерсьє.

Він звернув увагу, що Україна впроваджує реформи, які необхідні для членства в ЄС, в умовах повномасштабної війни.

При цьому спікер ЄК нагадав, що, згідно з висновками Єврокомісії, Україна відповідає критеріям для відкриття першого кластера переговорів про вступ до ЄС.

За словами Мерсьє, в ЄК позитивно оцінили план України щодо нацменшин. Тема нацменшин є головним джерелом протиріч з Угорщиною.

Він наголосив, що жодних об'єктивних причин, щоб блокувати початок вступних переговорів з Україною, немає. На цьому тлі Мерсьє висловив сподівання, що такі переговори розпочнуться "дуже скоро".