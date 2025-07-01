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Угорське опитування про вступ України до ЄС не має сили, - Єврокомісія

Брюссель, Вівторок 01 липня 2025 17:43
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Угорське опитування про вступ України до ЄС не має сили, - Єврокомісія Фото: Віктор Орбан, прем'єр Угорщини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Опитування про вступ України до ЄС, яке організував Будапешт, необов'язкове для виконання. Поки незрозуміло, що з ним збираються робити далі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікера Єврокомісії Гійома Мерсьє.

"Ми беремо до уваги результати цих національних консультацій (опитування - ред.). Угорський уряд призначив і організував ці необов'язкові для виконання консультації. Як ви знаєте, національні консультації є справою влади окремої країни, тому Угорщина та угорський уряд мають пояснити, що вони планують робити з ними далі", - зазначив Мерсьє.

Він звернув увагу, що Україна впроваджує реформи, які необхідні для членства в ЄС, в умовах повномасштабної війни.

При цьому спікер ЄК нагадав, що, згідно з висновками Єврокомісії, Україна відповідає критеріям для відкриття першого кластера переговорів про вступ до ЄС.

За словами Мерсьє, в ЄК позитивно оцінили план України щодо нацменшин. Тема нацменшин є головним джерелом протиріч з Угорщиною.

Він наголосив, що жодних об'єктивних причин, щоб блокувати початок вступних переговорів з Україною, немає. На цьому тлі Мерсьє висловив сподівання, що такі переговори розпочнуться "дуже скоро".

Позиція Угорщини

Нагадаємо, раніше прем'єр Угорщини Віктор Орбан, посилаючись на результати свого опитування, заявив, що 95% угорців нібито проти вступу України до ЄС.

Водночас Угорщина виявилася єдиною з 27 країн ЄС, яка заблокувала початок переговорів про вступ України до блоку.

Поінформовані співрозмовники РБК-Україна вважають, що Угорщина може зняти вето тільки після виборів, які відбудуться наступного року.

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Угорщина Віктор Орбан Вступ в ЄС
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