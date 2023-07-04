В Венгрии заявили, что и дальше будут блокировать помощь ЕС Украине

Венгрия угрожает дальнейшим блокированием средств Евросоюза на военную помощь Украине, если она не исключит венгерский банк OTP из списка международных спонсоров войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто во время брифинга .

"Наша позиция ясна: до тех пор, пока OTP не будет исключено из этого списка, Венгрия не будет поддерживать какое-либо финансирование внутри ЕС для поставок вооружений Украине", - сказал Сийярто.

Он отметил, что речь идет не только о 500 млн евро, которые правительство страны уже заблокировало, но и о предложениях о помощи Украине в будущем.

Глава МИД Венгрии подчеркнул, что доводы Киева в пользу того, чтобы банк был в этом списке, "уморительны", и что сама финансовая организация следит за тем, чтобы ее участие в банковском секторе РФ не превышало 0,1%.

Венгрия заблокировала транш ЕС на военную помощь Украине

Венгрия не поддержала выделение очередного транша Евросоюза в размере около 500 миллионов евро на военную помощь Украине.

"Мы готовы изменить свое мнение, если украинцы положат конец бессмысленному, лживому положению, согласно которому крупнейший венгерский банк OTP находится в списке международных спонсоров войны", - заявил глава МИД Венгрии.

Следует заметить, что этот транш Венгрия уже блокировала в мае. Причиной тогда также явилось внесение OTP Bank в список международных спонсоров войны.

Что не так с OTP Bank

В мае Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло OTP Bank в международный список спонсоров войны.

Такое решение в НАПК объяснили тем, что крупнейший венгерский банк продолжил свою деятельность в России, несмотря на полномасштабное вторжение войск РФ в Украину, и фактически признал так называемые "Л/ДНР".

Таким образом, компания была внесена в базу данных World-Check, которая осуществляет учет лиц и организаций с повышенным риском. Она используется во всем мире для выявления и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками.