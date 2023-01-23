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В Венгрии заявили, что не поддерживают санкции ЕС против атомной энергетики РФ

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Венгрия, Понедельник 23 января 2023 18:06
В Венгрии заявили, что не поддерживают санкции ЕС против атомной энергетики РФ Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не может поддержать какие-либо санкции ЕС, направленные против атомной энергетики России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на венгерское издание Hirado.hu.

Глава МИД страны отметил, что его коллега из Украины Дмитрий Кулеба требовал, чтобы под санкции попала российская атомная энергетика. В ответ Сийярто подчеркнул, что прошлый год является ярким свидетельством того, что санкции наносят больше вреда Европе, чем России.

"Правительство подписало контракты на строительство новой атомной электростанции 9 лет назад, и энергоснабжение страны не гарантировано без строительства "Пакш-2" в будущем. Поэтому Венгрия не поддержит никаких санкционных мер, влияющих на ядерную энергетику", - подчеркнул Сийярто и добавил, что в вопросе энергообеспечения страны нет компромиссов.

Министр сказал, что обратился в Европейскую комиссию с просьбой, что если будет сделано предложение о санкциях, то оно не должно влиять на атомную энергетику. Сийярто отметил, что венгерская сторона может даже предложить свой план санкций во второй половине недели.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что, по словам посла Украины в ЕС Всеволода Ченцова, Венгрия не сможет постоянно использовать право вето в совместных решениях стран ЕС, в том числе касающихся Украины.

Мы писали, что Венгрия пыталась заблокировать 7-й транш помощи ЕС на вооружение для Украины. К тому же Венгрия хочет исключить из списка санкций ЕС девять российских олигархов.

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