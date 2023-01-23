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В Угорщині заявили, що не підтримують санкції ЄС проти атомної енергетики РФ

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Угорщина, Понеділок 23 січня 2023 18:06
В Угорщині заявили, що не підтримують санкції ЄС проти атомної енергетики РФ Фото: міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна не може підтримати будь-які санкції ЄС, спрямовані проти атомної енергетики Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на угорське видання Hirado.hu.

Як зазначає видання, очільник МЗС країни зауважив, що його колега з України Дмитро Кулеба вимагав, щоб під санкції потрапила російська атомна енергетика. У відповідь Сійярто підкреслив, що минулий рік є яскравим свідченням того, що санкції завдають більше шкоди Європі, ніж Росії.

"Уряд підписав контракти на будівництво нової атомної електростанції 9 років тому, і енергопостачання країни не гарантоване без будівництва "Пакш-2" в майбутньому. Тому Угорщина не підтримає жодних санкційних заходів, які впливають на ядерну енергетику", - наголосив Сійярто і додав, що у питанні енергозабезпечення країни не існує компромісів.

Міністр сказав, що звернувся до Європейської комісії з проханням, що якщо буде зроблена пропозиція щодо санкцій, то вона не повинна впливати на атомну енергетику. Сійярто зауважив, що угорська сторона може навіть запропонувати власний план санкцій у другій половині тижня.

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що, за словами посла України в ЄС Всеволода Ченцова, Угорщина не зможе постійно використовувати право вето у спільних рішеннях країн ЄС, зокрема тих, що стосуються України.

Ми писали, що Угорщина намагалася заблокувати сьомий транш допомоги ЄС на озброєння для України. До того ж Угорщина хоче виключити зі списку санкцій ЄС дев'ять російських олігархів.

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