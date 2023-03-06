В МИД Венгрии подтвердили подготовку визита Орбана в Киев

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен посетить столицу Украины после выполнения всех предварительных условий.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петр Сиярто в эфире N1, пишет РБК-Украина со ссылкой на Index .

"Пока уточняются технические детали подготовки к визиту. Как только они (у Орбана, - ред.) увидят, что все предпосылки выполнены, визит может состояться", - заявил глава МИД Венгрии.

Сиярто подтвердил информацию о приглашении премьер-министра в Киев. По его словам, "уточняются технические детали подготовки" предстоящего визита.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Россия временно прекратила действие соглашения с Венгрией о безвизовых поездках для дипломатов из-за "нарушения договоренностей".

Также недавно Орбан заявил о поддержке так называемого "мирного плана" Китая по поводу войны в Украине, вопреки позиции западных лидеров.

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