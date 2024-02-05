В Венгрии не состоялось голосование по членству Швеции в НАТО. У Орбана выдвинули условие

Европейский корреспондент SVT Кристофер Вендик сообщил, что в парламенте на местах большинства никого нет.

"Как и ожидалось, партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес" и их союзники предпочли не появиться. Это означает, что голосование по вопросу членства Швеции в НАТО невозможно", - добавило издание.

Голосование посетили послы из разных стран

Reuters пишет, что посол США в Будапеште вместе с послами некоторых других союзников по НАТО, включая Данию и Польшу, посетил венгерский парламент в понедельник.

"Крайне неприятно, что до сегодняшнего дня они ("Фидес") блокировали вступление Швеции в НАТО", - заявил парламенту депутат от оппозиционной партии LMP Мате Канас-Надь.

Депутат от оппозиционной "Демократической коалиции" Аньес Вадаи заявила, что Орбан хочет оказать поддержку российскому диктатору Владимиру Путину, тем самым нарушая единство НАТО.

"Послы не сделали никаких замечаний перед входом в парламент, но, как ожидается, прокомментируют ситуацию после заседания", - пишет издание.

Условие от партии Орбана

Заявка Швеции на вступление в НАТО может быть ратифицирована, когда венгерский парламент соберется на обычную сессию, сообщила ранее парламентская группа партии "Фидес".

Там добавили, что сначала она ожидает визит шведского премьер-министра Ульфа Кристерссона в Будапешт.

"Если это важный вопрос для шведов, то, очевидно, премьер-министр Швеции приедет в Будапешт", - заявила "Фидес" в ответе по электронной почте на вопрос Reuters.

Ратификация Венгрии вступления Швеции в НАТО

Ранее Будапешт обещал, что не будет последним, кто ратифицирует заявку Швеции на членство в Североатлантическом альянсе. Однако голосование в венгерском парламенте несколько раз переносилось.

23 января парламент Турции ратифицировал заявление Швеции на вступление в НАТО, а 25 января турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган одобрил эту ратификацию. Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал собственный парламент к аналогичному шагу.

По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, Венгрия может ратифицировать членство Швеции в альянсе, когда парламент снова соберется. Это может произойти в конце февраля.