В Венгрии на украинца напали с ножом, он погиб на месте

В Будапеште, столице Венгрии, произошло нападение на 48-летнего гражданина Украины. Он получил ножевые ранения, несовместимые с жизнью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главного управления полиции Будапешта.

Нападающего задержали на месте происшествия. Его привлекут к ответственности.

Как отмечают правоохранители, между 44-летним мужчиной казахской внешности и 48-летним украинцем произошло ссора и драка. После этого первый нанес второму ножевые ранения. Гражданин Украины погиб на месте.

Убийства украинцев за границей

Стоит заметить, что это уже не первое убийство граждан Украины за границей.

Несколько таких трагических событий произошли в Германии. В частности, в конце апреля в немецком торговом центре с ножом напали на двух украинцев, в результате чего они погибли. Как выяснилось позже, мужчины были украинскими военными.

Немецкая полиция уже задержала подозреваемого в ножевом нападении - им оказался 57-летний гражданин РФ.

Также в феврале этого года в Германии с ножом напали на двух украинских баскетболистов. Один из них погиб на месте, а другой - в больнице.

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