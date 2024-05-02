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В Венгрии на украинца напали с ножом, он погиб на месте

Будапешт , Четверг 02 мая 2024 17:02
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В Венгрии на украинца напали с ножом, он погиб на месте Иллюстративное фото: полиция расследует нападение на украинца в Венгрии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Будапеште, столице Венгрии, произошло нападение на 48-летнего гражданина Украины. Он получил ножевые ранения, несовместимые с жизнью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главного управления полиции Будапешта.

Как отмечают правоохранители, между 44-летним мужчиной казахской внешности и 48-летним украинцем произошло ссора и драка. После этого первый нанес второму ножевые ранения. Гражданин Украины погиб на месте.

Полиция уже открыла уголовное производство по факту непредумышленного убийства.

Нападающего задержали на месте происшествия. Его привлекут к ответственности.

Убийства украинцев за границей

Стоит заметить, что это уже не первое убийство граждан Украины за границей.

Несколько таких трагических событий произошли в Германии. В частности, в конце апреля в немецком торговом центре с ножом напали на двух украинцев, в результате чего они погибли. Как выяснилось позже, мужчины были украинскими военными.

Немецкая полиция уже задержала подозреваемого в ножевом нападении - им оказался 57-летний гражданин РФ.

Также в феврале этого года в Германии с ножом напали на двух украинских баскетболистов. Один из них погиб на месте, а другой - в больнице.

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Венгрия Будапешт Нападение на украинцев
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