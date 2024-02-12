ua en ru
Пн, 12 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Германии с ножом напали на украинских баскетболистов из-за национальности. Погиб 17-летний парень

Германия, Понедельник 12 февраля 2024 10:50
UA EN RU
В Германии с ножом напали на украинских баскетболистов из-за национальности. Погиб 17-летний парень В Германии убили украинского спортсмена (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Дюссельдорфе, Германия, два украинских баскетболиста стали жертвами нападения. Неизвестные с ножами напали на ребят из-за их национальности.

Детали трагедии сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Федерации баскетбола Киева Facebook.

Владимир Ермаков и Артем Козаченко выступали за молодежную команду ART Giants (U-19) из Дюссельдорфа. В Германии спортсмены находились на соревнованиях.

Неизвестные напали с ножами на Владимира и Артема из-за их национальности. 17-летний Владимир Ермаков скончался на месте от полученных травм, а Артем Козаченко находится в реанимации.

"Накануне очередного матча на юных баскетболистов напали с ножами на улице просто за то, что они - украинцы! Вся команда провела ночь в больнице рядом с нашими ребятами. К сожалению, врачи не смогли спасти Ермакова, а Козаченко остается в реанимации. Местная полиция уже ведет дело, на месте преступления были свидетели", - сообщили в Ассоциации баскетбола.

В Германии с ножом напали на украинских баскетболистов из-за национальности. Погиб 17-летний пареньВ Германии с ножом напали на украинских баскетболистов из-за национальности. Погиб 17-летний пареньВ Германии с ножом напали на украинских баскетболистов из-за национальности. Погиб 17-летний парень

Фото: facebook.com/Ассоциация баскетбола Киева

Ранее Вова занимался баскетболом и играл в детских командах "Тейваз" и "5T.EAM-ДЮСШ-12" (2006 г.р.). В составе юношеской сборной Украины (U-16) выступал на чемпионате Европы 2022 в Болгарии.

Номер карты для помощи родителям: 5375414113406887 (Геннадий Ермаков, Монобанк).

В соцсетях пишут, что нападение совершила толпа лиц арабского происхождения.

"В Германии арабы с ножами напали на двух игроков сборной Украины по баскетболу U-19. Один из игроков погиб, другой в реанимации", - говорится в сообщении.

В Германии с ножом напали на украинских баскетболистов из-за национальности. Погиб 17-летний парень

Скриншот (twitter.com/EuroMaydan)

Ранее мы сообщали, что россияне расстреляли украинских военнопленных у Клещеевки.

Читайте РБК-Украина в Google News
напад на українців Расследование
NEWS
Арктический воздух принесет в Украину похолодание и морозы до 15 градусов
Арктический воздух принесет в Украину похолодание и морозы до 15 градусов