В Германии с ножом напали на украинских баскетболистов из-за национальности. Погиб 17-летний парень

В Дюссельдорфе, Германия, два украинских баскетболиста стали жертвами нападения. Неизвестные с ножами напали на ребят из-за их национальности.

Владимир Ермаков и Артем Козаченко выступали за молодежную команду ART Giants (U-19) из Дюссельдорфа. В Германии спортсмены находились на соревнованиях.

Неизвестные напали с ножами на Владимира и Артема из-за их национальности. 17-летний Владимир Ермаков скончался на месте от полученных травм, а Артем Козаченко находится в реанимации.

"Накануне очередного матча на юных баскетболистов напали с ножами на улице просто за то, что они - украинцы! Вся команда провела ночь в больнице рядом с нашими ребятами. К сожалению, врачи не смогли спасти Ермакова, а Козаченко остается в реанимации. Местная полиция уже ведет дело, на месте преступления были свидетели", - сообщили в Ассоциации баскетбола.

Фото: facebook.com/Ассоциация баскетбола Киева

Ранее Вова занимался баскетболом и играл в детских командах "Тейваз" и "5T.EAM-ДЮСШ-12" (2006 г.р.). В составе юношеской сборной Украины (U-16) выступал на чемпионате Европы 2022 в Болгарии.

Номер карты для помощи родителям: 5375414113406887 (Геннадий Ермаков, Монобанк).

В соцсетях пишут, что нападение совершила толпа лиц арабского происхождения.

"В Германии арабы с ножами напали на двух игроков сборной Украины по баскетболу U-19. Один из игроков погиб, другой в реанимации", - говорится в сообщении.

Скриншот (twitter.com/EuroMaydan)