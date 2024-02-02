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В Венгрии правящие партии затягивают ратификацию вступления Швеции в НАТО

Архивное фото: в Венгрии правящие партии затягивают ратификацию вступления Швеции в НАТО (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Правящие партии Венгрии не будут участвовать в голосовании по вступлению Швеции в НАТО 5 февраля. Они будут ждать встречи премьера Венгрии Виктора Орбана и премьера Швеции Ульфа Кристерссона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал ATV.

По данным СМИ, ни фракции "Фидес", ни Христианско-демократическая народная партия не будут участвовать во внеочередной сессии парламента, на которой будут приниматься вопросы вступления Швеции в НАТО.

Следует отметить, что эти фракции имеют две трети необходимых голосов.

Как заявили их представители, они будут ждать встречи двух премьер-министров с окончательным голосованием.

Ратификация Венгрии вступления Швеции в НАТО

Ранее Будапешт обещал, что не будет последним, кто ратифицирует заявку Швеции на членство в Североатлантическом альянсе. Однако голосование в венгерском парламенте несколько раз переносилось.

23 января парламент Турции ратифицировал заявление Швеции на вступление в НАТО , а 25 января турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган одобрил эту ратификацию. Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал собственный парламент к аналогичному шагу.

По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, Венгрия может ратифицировать членство Швеции в альянсе, когда парламент снова соберется. Это может произойти в конце февраля.

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