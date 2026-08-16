В Венгрии перевернулся автобус с польскими туристами, много погибших и пострадавших

В ночь на 16 августа польский туристический автобус попал в аварию в Венгрии. Погибли 12 человек, еще десятки пассажиров пострадали.

Как передает РБК-Украина , об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадяр.

Как сообщается, около 01:00 автобус съехал в кювет и опрокинулся вблизи города Мезьокерестеш на востоке страны.

По предварительным данным полиции, причиной аварии стало то, что водитель заснул за рулем. Его уже заключили под стражу.

Спикер Министерства иностранных дел Польши Мацей Вевир подтвердил, что погибшие - граждане Польши. В настоящее время семь пострадавших доставили в больницы в тяжелом состоянии. Остальные около 40 пассажиров получили легкие травмы.

Фото: в Венгрии перевернулся автобус с польскими туристами (польские СМИ)

Издание Polsat News сообщило, что попавшие в аварию люди - это паломники, которые ехали в Меджугорье. Это небольшой городок в Боснии и Герцеговине, ставший всемирно известным католическим центром паломничества благодаря сообщениям о явлении Девы Марии. Каждый год туда приезжают миллионы верующих со всего мира.