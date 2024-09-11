В Венгрии оппозиционная партия почти сравнялась в рейтинге с партией Орбана

Согласно социологическому исследованию компании Median, за партию Fidesz действующего премьера Виктора Орбана готовы отдать голоса 43% венгерских избирателей. При этом оппозиционную партию TISZA поддерживает 39% опрошенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Infopost .

Исследование было проведено с 3 по 10 сентября.

Эта же тенденция прослеживается и по другим выборкам. Так, среди всех избирателей Венгрии, обладающих правом голоса, за Fidesz готовы проголосовать 30%, а за TISZA – 25%. В то же время среди тех, кто имеет право голоса и собирается идти на выборы: Fidesz – 43%, TISZA – 36%.

Таким образом, разница в поддержке лидеров рейтинга составляет лишь 4%, при этом заявленная погрешность этого исследования - 3,5%.

Как сообщалось ранее, недавно Орбан заявил, что его так называемая "миротворческая миссия" по поводу российско-украинской войны продолжается . В сентябре возможно ее "эффектное" появление.

Миссия Орбана

В начале июля Орбан совершил визит в Киев, где "предложил" президенту Владимиру Зеленскому прекратить огонь и согласиться на "мирные переговоры" с РФ. После этого Орбан отправился в Москву, где встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Также он провел встречу с лидером КНР Си Цзиньпином.

При этом Орбан, находясь в России, позволял себе выражаться якобы от имени ЕС, за что был подвергнут критике коллегами по блоку. Венгрия столкнулась в ЕС с определенным бойкотом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.