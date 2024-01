Еврокомиссия хочет согласия всех стран ЕС о средствах для Украины, но готовит альтернативы

Отвечая на вопрос о возможности принятия решения в ЕС о финансировании для Украины в размере десятков миллиардов евро, на что Венгрия наложила вето на саммите в декабре, президент ЕК допустила другой способ для решения ситуации.

"Действительно, договоренность среди всех 27 стран (членов ЕС, - Ред.) является первым приоритетом. Однако, безусловно, мы должны быть готовы к другим вариантам - операционные решения для этого мы готовим прямо сейчас", - сказала она.

Также фон дер Ляйен назвала важным шагом передачу Украине в конце декабря последнего транша из пакета ЕС макрофинансовой помощи в размере 18 млрд евро.

Вместе с тем у Брюсселя есть "небольшой резерв времени... чтобы достичь результата" в одобрении лидерами ЕС создания Украинского фонда, добавила президент Еврокомиссии.

