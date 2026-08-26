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Венгрия сделала резкий шаг относительно России: что решил Мадьяр

14:42 26.08.2026 Ср
2 мин
Произошел новый разворот Будапешта в отношениях с Москвой
aimg Юлия Капитонова
Фото: Петер Мадьяр (Getty Images)

Россия является угрозой не только для Венгрии, но и для безопасности Европы и международного порядка.

К такому выводу пришли премьер-министр страны Петер Мадьяр и его правительство, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Венгерский вестник".

Новая официальная позиция Будапешта по отношению к РФ отражена в инструкциях для венгерской делегации на 81-ю сессию Генеральной ассамблеи ООН.

Следует отметить, что этот документ подписал именно Петер Мадьяр.

В нем идет речь о том, что Венгрия осуждает войну России против Украины и поддерживает ее суверенитет и территориальную целостность в пределах международно признанных границ.

Кроме того, указано, что Будапешт признает право Украины на самооборону.

Отдельно в документе упоминается, что действия России представляют угрозу для Венгрии, Европы и международного порядка.

Более того, указанр, что они создают серьезные риски для венгерского меньшинства, проживающего на Закарпатье.

На этом фоне правительство Петера Мадьяра объявило о поддержке усилий, нацеленных на старт переговоров для достижения продолжительного мира и долгосрочных гарантий безопасности.

Кстати, после победы на парламентских выборах осенью Мадяр также публично заявлял, что Россия представляет угрозу для Европы.

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Российская ФедерацияВенгрияПетер Мадьяр