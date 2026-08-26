Новая официальная позиция Будапешта по отношению к РФ отражена в инструкциях для венгерской делегации на 81-ю сессию Генеральной ассамблеи ООН.

Следует отметить, что этот документ подписал именно Петер Мадьяр.

В нем идет речь о том, что Венгрия осуждает войну России против Украины и поддерживает ее суверенитет и территориальную целостность в пределах международно признанных границ.

Кроме того, указано, что Будапешт признает право Украины на самооборону.

Отдельно в документе упоминается, что действия России представляют угрозу для Венгрии, Европы и международного порядка.

Более того, указанр, что они создают серьезные риски для венгерского меньшинства, проживающего на Закарпатье.

На этом фоне правительство Петера Мадьяра объявило о поддержке усилий, нацеленных на старт переговоров для достижения продолжительного мира и долгосрочных гарантий безопасности.

Кстати, после победы на парламентских выборах осенью Мадяр также публично заявлял, что Россия представляет угрозу для Европы.