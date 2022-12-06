RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Венгрия столкнулась с серьезным дефицитом автомобильного топлива

Фото: Венгрия ощутила жесткий дефицит автомобильного топлива (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На АЗС крупнейшей венгерской сети MOL в выходные наблюдался серьезный дефицит горючего, поскольку на фоне санкций против РФ население начало запасаться бензином, и спрос вырос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"На выходных продажи горючего выросли более чем в полтора раза относительно нормальной рыночной ситуации. Началась паника, потому что многие накапливают запасы, что привело к частичному дефициту почти на всей нашей сети АЗС", - говорится в заявлении пресс-службы MOL.

Основной причиной дефицита горючего в Венгрии является отсутствие импорта. Иностранные игроки сократили поставки топлива в Венгрию после того, как в прошлом году правительство ограничило цены на бензин и дизельное топливо.

Ранее стало известно, что Венгрия не будет придерживаться лимита цен на российскую нефть, который утвердил Евросоюз.

Напомним, 2 декабря страны Евросоюза согласовали установление максимальной цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. После этого аналогичное решение приняли страны G7 и Австралия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венгрияпаливобензин