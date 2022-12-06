Венгрия столкнулась с серьезным дефицитом автомобильного топлива

На АЗС крупнейшей венгерской сети MOL в выходные наблюдался серьезный дефицит горючего, поскольку на фоне санкций против РФ население начало запасаться бензином, и спрос вырос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"На выходных продажи горючего выросли более чем в полтора раза относительно нормальной рыночной ситуации. Началась паника, потому что многие накапливают запасы, что привело к частичному дефициту почти на всей нашей сети АЗС", - говорится в заявлении пресс-службы MOL.

Основной причиной дефицита горючего в Венгрии является отсутствие импорта. Иностранные игроки сократили поставки топлива в Венгрию после того, как в прошлом году правительство ограничило цены на бензин и дизельное топливо.