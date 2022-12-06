Венгрия столкнулась с серьезным дефицитом автомобильного топлива
На АЗС крупнейшей венгерской сети MOL в выходные наблюдался серьезный дефицит горючего, поскольку на фоне санкций против РФ население начало запасаться бензином, и спрос вырос.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"На выходных продажи горючего выросли более чем в полтора раза относительно нормальной рыночной ситуации. Началась паника, потому что многие накапливают запасы, что привело к частичному дефициту почти на всей нашей сети АЗС", - говорится в заявлении пресс-службы MOL.
Основной причиной дефицита горючего в Венгрии является отсутствие импорта. Иностранные игроки сократили поставки топлива в Венгрию после того, как в прошлом году правительство ограничило цены на бензин и дизельное топливо.
Ранее стало известно, что Венгрия не будет придерживаться лимита цен на российскую нефть, который утвердил Евросоюз.
Напомним, 2 декабря страны Евросоюза согласовали установление максимальной цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. После этого аналогичное решение приняли страны G7 и Австралия.
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