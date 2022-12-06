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Венгрия столкнулась с серьезным дефицитом автомобильного топлива

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Киев, Вторник 06 декабря 2022 16:37
Венгрия столкнулась с серьезным дефицитом автомобильного топлива Фото: Венгрия ощутила жесткий дефицит автомобильного топлива (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На АЗС крупнейшей венгерской сети MOL в выходные наблюдался серьезный дефицит горючего, поскольку на фоне санкций против РФ население начало запасаться бензином, и спрос вырос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"На выходных продажи горючего выросли более чем в полтора раза относительно нормальной рыночной ситуации. Началась паника, потому что многие накапливают запасы, что привело к частичному дефициту почти на всей нашей сети АЗС", - говорится в заявлении пресс-службы MOL.

Основной причиной дефицита горючего в Венгрии является отсутствие импорта. Иностранные игроки сократили поставки топлива в Венгрию после того, как в прошлом году правительство ограничило цены на бензин и дизельное топливо.

Ранее стало известно, что Венгрия не будет придерживаться лимита цен на российскую нефть, который утвердил Евросоюз.

Напомним, 2 декабря страны Евросоюза согласовали установление максимальной цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. После этого аналогичное решение приняли страны G7 и Австралия.

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Венгрия паливо бензин
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