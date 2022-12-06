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Угорщина зіткнулася із серйозним дефіцитом автомобільного палива

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Київ, Вівторок 06 грудня 2022 16:37
Угорщина зіткнулася із серйозним дефіцитом автомобільного палива Фото: Угорщина відчула жорсткий дефіцит автомобільного палива (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На АЗС найбільшої угорської мережі MOL у вихідні спостерігався серйозний дефіцит пального, оскільки на тлі санкцій проти РФ населення почало запасатися бензином і попит зріс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"На вихідних продаж пального виріс більш ніж у півтора рази щодо нормальної ринкової ситуації. Почалася паніка, тому що багато хто накопичує запаси, що призвело до часткового дефіциту майже на всій нашій мережі АЗС", - йдеться у заяві прес-служби MOL.

Основною причиною дефіциту пального в Угорщині є імпорт. Іноземні гравці скоротили постачання палива до Угорщини після того, як торік уряд обмежив ціни на бензин та дизельне паливо.

Раніше стало відомо, що Угорщина не дотримуватиметься ліміту цін на російську нафту, який затвердив Євросоюз.

Нагадаємо, 2 грудня країни Євросоюзу погодили встановлення максимальної ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Після цього аналогічне рішення ухвалили країни G7 та Австралія.

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Угорщина паливо бензин
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