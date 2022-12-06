Угорщина зіткнулася із серйозним дефіцитом автомобільного палива

На АЗС найбільшої угорської мережі MOL у вихідні спостерігався серйозний дефіцит пального, оскільки на тлі санкцій проти РФ населення почало запасатися бензином і попит зріс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"На вихідних продаж пального виріс більш ніж у півтора рази щодо нормальної ринкової ситуації. Почалася паніка, тому що багато хто накопичує запаси, що призвело до часткового дефіциту майже на всій нашій мережі АЗС", - йдеться у заяві прес-служби MOL.

Основною причиною дефіциту пального в Угорщині є імпорт. Іноземні гравці скоротили постачання палива до Угорщини після того, як торік уряд обмежив ціни на бензин та дизельне паливо.