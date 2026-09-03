Венгрия не оставит без временной защиты украинских мужчин, - Мадяр

Правительство Венгрии продолжит оказывать защиту лицам призывного возраста, которые бегут из Украины в их страну. Особенно это касается этнических венгров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Венгрии Петера Мадяра в Facebook.

Мадяр о защите украинцев призывного возраста

Он напомнил, что несколько недель назад ЕС принял решение о временной защите украинских мужчин призывного возраста. Теперь они получат отказ, если у них проблемы с военно-учетными документами.

Как говорит Мадяр, Венгрия голосовала против.

"В то же время вчера правительство решило, что Венгрия будет действовать иначе, и будет действовать таким образом, чтобы предоставлять статус убежища также мужчинам, подлежащим призыву, бегущим на территорию Венгрии", - сказал он.

Мадяр заявил, что это, прежде всего, касается этнических венгров из Закарпатья.

"Очевидно, в первую очередь, учитывая наших закарпатских венгерских соотечественников, таких беженцев становится все больше", - сообщил Мадяр.

Политик отметил, что считает недостойным и непостижимым, что ЕС так решил.

"Он, по сути, замыкает отцов и дедов в стране, которая находится в состоянии войны, и не оказывает им помощи, хотя до сих пор правила были другими", - заявил премьер Венгрии.

Ранее РБК-Украина писало, что Мадяр считает: Украина пока не готова к вступлению в ЕС. А сам процесс членства должен происходить исключительно на общих началах без ускоренных процедур.