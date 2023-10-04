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Венгрия захотела от Украины гарантий, что OTP Bank не вернут в список спонсоров войны

Среда 04 октября 2023 17:45
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Венгрия захотела от Украины гарантий, что OTP Bank не вернут в список спонсоров войны Фото: Петер Сийярто (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Венгрия хочет гарантий от Украины, что OTP Bank в будущем не добавят в список международных спонсоров войны.

Об этом заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telex.hu.

"Исключение Украиной OTP из списка международных спонсоров войны является шагом в правильном направлении, но венгерское правительство хочет гарантий того, что банк не будет добавлен в список в будущем", - сказал он.

Министр добавил, что пригласил представителей Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины в Будапешт, чтобы они могли договориться о соглашении, которое гарантировало бы, что OTP Bank не будет добавлен в этот список в будущем.

"Если там будет достигнуто обнадеживающее соглашение, нам, конечно, придется подумать, каких шагов это потребует с нашей стороны", - сказал Сийярто.

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Министр сообщил, что НАПК также имеет список, поданный под санкции, в котором до сих пор значатся российское подразделение OTP Bank и четыре менеджера венгерских банков.

"Мы ожидаем, что эти четыре лидера OTP и российская структура будут исключены из списка украинского антикоррупционного агентства", - сказал он.

Что этому предшествовало

В мае Национальное агентство по предотвращению коррупции решило внести венгерский OTP Bank в список международных спонсоров войны.

OTP входит в число 50 крупнейших банков России, а по ряду направлений входит в лидеры рынка. Согласно отчетности OTP Group за 2021 год, чистая прибыль российского банка составила 37,6 млрд форинтов, или 7,6% от совокупной прибыли группы.

Почти сразу министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешту будет сложно договориться с Европейским союзом о новых санкциях против России.

Позавчера стало известно, что Украина по результатам предварительных договоренностей решила исключить венгерский OTP Bank из списка международных спонсоров войны.

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