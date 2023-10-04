Угорщина захотіла від України гарантій, що OTP Bank не повернуть до списку спонсорів війни

Угорщина хоче гарантій від України, що OTP Bank у майбутньому не додадуть до списку міжнародних спонсорів війни.

Про це заявив міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telex.hu .

"Виключення Україною OTP зі списку міжнародних спонсорів війни є кроком у правильному напрямку, але угорський уряд хоче гарантій того, що банк не буде додано до списку в майбутньому", - сказав він.

Міністр додав, що запросив представників Національне агентство з питань запобігання корупції України до Будапешта, щоб вони могли домовитися про угоду, яка гарантувала б, що OTP Bank не буде додано до цього списку в майбутньому.

"Якщо там буде досягнута обнадійлива угода, нам, звісно, доведеться подумати, яких кроків це потребуватиме з нашого боку", - сказав Сійярто.

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Міністр повідомив, що НАЗК також має список, поданий під санкції, в якому досі значаться російський підрозділ OTP Bank і чотири менеджери угорських банків.

"Ми очікуємо, що ці чотири лідери OTP і російська структура будуть виключені зі списку українського антикорупційного агентства", - сказав він.

Що цьому передувало

У травні Національне агентство з питань запобігання корупції вирішило внести угорський OTP Bank до списку міжнародних спонсорів війни.

OTP входить до числа 50 найбільших банків Росії, а по низці напрямків входить до лідерів ринку. Згідно зі звітністю OTP Group за 2021 рік, чистий прибуток російського банку склав 37,6 млрд форинтів, або 7,6% від сукупного прибутку групи.

Майже одразу міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешту буде важко домовитися з Європейським союзом про нові санкції проти Росії.

Позавчора стало відомо, що Україна за результатом попередніх домовленостей вирішила виключити угорський OTP Bank зі списку міжнародних спонсорів війни.