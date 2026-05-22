Венгрия запретила импорт сельхозпродукции из Украины

Речь идет о запрете на импорт сельскохозяйственных товаров из Украины, который, как утверждают в Будапеште, связан с необходимостью защиты национального аграрного сектора.

Причины решения Будапешта

Венгерские власти неоднократно заявляли о недовольстве объемами украинской продукции на внутреннем рынке страны.

По мнению правительства Венгрии, рост импорта оказывает давление на местных производителей и влияет на цены внутри страны.

Тема украинского экспорта уже не первый год остается предметом дискуссий между рядом стран Восточной Европы и структурами Европейского Союза.

Контекст

Ранее, в Венгрии прекратило действовать ограничение на ввоз части украинской сельскохозяйственной продукции, однако вопрос дальнейшей судьбы этих мер оставался открытым - до сегодняшнего дня.

Былые ограничения распространялись более чем на два десятка категорий товаров, среди которых были пшеница, кукуруза, рапс, подсолнечник, мука, мясо птицы и яйца.

После отмены режима чрезвычайного положения власти страны пересмотрели ряд временных решений, переведя часть из них в постоянное законодательство. Но тогда об Украине речь не шла.

На этом фоне представители аграрного сектора Венгрии начали требовать возвращения ограничений, касающихся именно украинской продукции. В крупнейшей фермерской организации MAGOSZ заявили, что нынешних инструментов регулирования недостаточно для защиты внутреннего рынка.

Там считают, что запрет необходимо закрепить отдельно на законодательном уровне. Венгерские производители опасаются усиления конкуренции после снятия ограничений и возможного давления на стоимость местной продукции.