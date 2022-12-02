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Орбан заявил, что наложит вето на план ЕС предоставить Украине 18 млрд евро

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Пятница 02 декабря 2022 16:34
Орбан заявил, что наложит вето на план ЕС предоставить Украине 18 млрд евро Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Елизавета Драбкина

Венгрия будет продолжать выступать против плана Европейского Союза о предоставлении Украине пакета помощи в размере 18 млрд евро в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Assosiated Press.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал, что Украине нужна помощь, но подчеркнул, что заблокирует план ЕС по совместному заимствованию для финансирования этого пакета.

"Вопрос в том, как помочь Украине. В одном из предложений говорится, что мы должны использовать бюджеты стран-членов ЕС, чтобы вместе брать новые кредиты и эти деньги давать Украине. Мы не за это, потому что мы не хотим, чтобы Европейский Союз стал сообществом государств-должников вместо государств-членов, которые сотрудничают", - сказал он.

Так, венгерский премьер предложил, чтобы каждая из 27 стран-членов ЕС оказывала Украине помощь из собственного бюджета через двусторонние соглашения.

"Другого плана мы не примем, мы на него не согласимся, а без нас он не осуществится", - сказал он.

Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заверил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, что вопрос предоставления ЕС помощи Украине на 18 млрд евро будет решен положительно.

Ранее Венгрия одобрила финансовую помощь Украине в размере 187 млн. евро как свой вклад в запланированный пакет поддержки ЕС на сумму до 18 млрд евро в 2023 году.

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