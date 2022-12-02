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Вопрос блокирования Венгрией помощи Украине на 18 млрд евро решится положительно, - Кулеба

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Украина, Пятница 02 декабря 2022 14:03
Вопрос блокирования Венгрией помощи Украине на 18 млрд евро решится положительно, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заверил министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, что вопрос предоставления Евросоюзом макрофинансовой помощи Украине в любом случае будет решен положительно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"Мы подробно проговорили здесь с господином Боррелем и некоторыми другими коллегами из ЕС, как мы будем решать этот вопрос. Я получил заверение, что вопрос макрофинансирования Евросоюзом Украины при любых обстоятельствах будет решен положительно", - сказал Кулеба журналистам в рамках заседания Совета министров ОБСЕ в Лодзи.

Таким образом, он ответил на вопрос о возможном блокировании Венгрией выделения макрофинансовой помощи Евросоюзу для Украины.

Напомним, Венгрия одобрила финансовую помощь Украине в размере 187 млн. евро как свой вклад в запланированный пакет поддержки ЕС на сумму до 18 млрд евро в 2023 году. Правительство премьер-министра Виктора Орбана заявило, что оно готово внести свою долю поддержки Украине, но хотело бы платить ее на двусторонней основе, а не из-за общих займов ЕС.

Чтобы обеспечить средства по кредитам, которые Украина должна погасить в течение 35 лет, Еврокомиссия будет занимать на рынках капитала.

Однако предложения по пакету должны быть одобрены Европейским парламентом и 27 государствами-членами ЕС, и Венгрия заявила, что не будет участвовать в общем заимствовании.

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