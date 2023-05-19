Венгрия заблокировала санкции против РФ из-за лица, связанного с делом Кара-Мурзы, - СМИ

В апреле послы ЕС почти согласовали список российских чиновников, которые должны быть внесены в черный список за то, что Кара-Мурза была приговорена к 25 годам заключения в РФ.

Решение должно быть окончательно утверждено министрами иностранных дел ЕС в Брюсселе в понедельник, 22 мая.

Но Венгрия в последнюю минуту наложила вето, по крайней мере, на одну из российских фамилий в списке ЕС, которое связано с этим делом.

В ЕС считают, что причастные к преследованию Кара-Мурзы должны обязательно под санкциями. Целью нового пакета ограничений против РФ является ограничить продажу технологий двойного назначения и внести в черный список около 100 российских чиновников и организаций, причастных к войне в Украине.

Позиция Венгрии по отношению к Украине

Власти Венгрии и лично премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно выступал с резкими заявлениями по поводу войны в Украине и критикует введенные санкции против РФ.

Недавно Венгрия заблокировала выделение восьмого транша средств из Европейского фонда мира на закупку вооружения, предназначенного для Украины.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто позже сказал, что его страна заблокирует военные транзиты Евросоюза до тех пор, пока Украина не снимет санкции с ОТР Bank. Национальное агентство по предотвращению коррупции решило внести венгерский OTP Bank в список международных спонсоров войны из-за его деятельности в РФ.

Дело Владимира Кара-Мурзы