RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Венгрия заблокировала "План Б" по репарационному кредиту для Украины, - POLITICO

Фото: Виктор Орбан (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Позиция Будапешта усилила давление на переговоры в ЕС, где продолжается поиск единого решения по финансированию помощи Украине и согласованию механизма использования замороженных российских активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию POLITICO.

Отказ правительства Виктора Орбана поддержать выпуск совместных облигаций усилил напряженность вокруг обсуждаемого кредитного механизма, который лидеры ЕС намерены согласовать в ближайшие недели.

Этот шаг осложнил подготовку альтернативного источника финансирования на случай, если ЕС не сможет задействовать замороженные государственные активы России для покрытия части масштабного кредита Украине.

Позиция Венгрии и реакция стран ЕС

Сообщается что, Венгрия исключила свое участие в выпуске еврооблигаций, которые рассматривались как резервный вариант при привлечении до 165 млрд евро.

Из-за требования единогласного решения отказ Будапешта усилил давление на переговоры. Заявление прозвучало накануне встречи канцлера Германии Фридриха Мерца с премьером Бельгии Бартом де Вевером, посвященной поиску компромисса по замороженным активам.

Мерц подчеркнул: "Я очень серьезно отношусь к опасениям и возражениям премьер-министра Бельгии. Я не хочу его убеждать, я хочу убедить его в правильности предлагаемого нами пути".

Германия готова гарантировать возврат 25% средств, однако Брюссель требует более широких страховых механизмов со стороны всех стран ЕС.

Два варианта от Еврокомиссии и дальнейшие шаги

Комиссия представила два инструмента — выпуск еврооблигаций и кредит, обеспеченный российскими активами. Оба варианта должны предотвратить снижение украинских резервов весной 2025 года. Брюссель утверждает, что предложенный пакет учитывает ключевые риски и замечания Бельгии.

Финансовый пакет ЕС для Украины

Предлагаемый репарационный кредит предусматривает 115 млрд евро на поддержку оборонного сектора Украины и 50 млрд евро на стабилизацию госбюджета.

Бельгия, владеющая значительной долей замороженных российских активов, опасается возможных судебных последствий и пока не поддерживает план.

Напоминаем, что президент Польши Кароль Навроцкий подчеркнул, что с Россией невозможно достичь каких-либо соглашений, заявив, что исторический опыт XIX–XXI веков показывает, что российская политика всегда преследует цели подчинения и уничтожения.

Отметим, что в Украине положительно оценили решение президента Польши Кароля Навроцкого отменить встречу с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, который является союзником российского лидера Владимира Путина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВенгрияВиктор ОрбанВойна в Украине