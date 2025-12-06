Позиция Будапешта усилила давление на переговоры в ЕС, где продолжается поиск единого решения по финансированию помощи Украине и согласованию механизма использования замороженных российских активов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию POLITICO.
Отказ правительства Виктора Орбана поддержать выпуск совместных облигаций усилил напряженность вокруг обсуждаемого кредитного механизма, который лидеры ЕС намерены согласовать в ближайшие недели.
Этот шаг осложнил подготовку альтернативного источника финансирования на случай, если ЕС не сможет задействовать замороженные государственные активы России для покрытия части масштабного кредита Украине.
Сообщается что, Венгрия исключила свое участие в выпуске еврооблигаций, которые рассматривались как резервный вариант при привлечении до 165 млрд евро.
Из-за требования единогласного решения отказ Будапешта усилил давление на переговоры. Заявление прозвучало накануне встречи канцлера Германии Фридриха Мерца с премьером Бельгии Бартом де Вевером, посвященной поиску компромисса по замороженным активам.
Мерц подчеркнул: "Я очень серьезно отношусь к опасениям и возражениям премьер-министра Бельгии. Я не хочу его убеждать, я хочу убедить его в правильности предлагаемого нами пути".
Германия готова гарантировать возврат 25% средств, однако Брюссель требует более широких страховых механизмов со стороны всех стран ЕС.
Комиссия представила два инструмента — выпуск еврооблигаций и кредит, обеспеченный российскими активами. Оба варианта должны предотвратить снижение украинских резервов весной 2025 года. Брюссель утверждает, что предложенный пакет учитывает ключевые риски и замечания Бельгии.
Предлагаемый репарационный кредит предусматривает 115 млрд евро на поддержку оборонного сектора Украины и 50 млрд евро на стабилизацию госбюджета.
Бельгия, владеющая значительной долей замороженных российских активов, опасается возможных судебных последствий и пока не поддерживает план.
Напоминаем, что президент Польши Кароль Навроцкий подчеркнул, что с Россией невозможно достичь каких-либо соглашений, заявив, что исторический опыт XIX–XXI веков показывает, что российская политика всегда преследует цели подчинения и уничтожения.
Отметим, что в Украине положительно оценили решение президента Польши Кароля Навроцкого отменить встречу с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, который является союзником российского лидера Владимира Путина.