Венгрия обнаружила "украинских шпионов": среди них - "чистокровный украинец" Иштван

По словам Ковача, первый "шпион" - Роланд Цебер. Он якобы является нелегальным сотрудником украинской разведки, который налаживал связи с оппозиционными деятелями в Венгрии.

При этом второй "шпион", по версии Венгрии, - Иштван Холло. Он "находится под уголовным преследованием за шпионаж".

Венгерские спецслужбы считают, что Цебер организовывал встречи с политическими и военными деятелями, чтобы изменить позицию Венгрии о войне РФ против Украины. Еще в 2024 году ему запретили въезжать в Венгрию.

"Господин Холло, чистокровный украинец, искал военную и энергетическую информацию, связанную с военными требованиями Украины", - добавил Ковач.

Деятельность шпионов якобы была направлена на дискредитацию Венгрии на международном уровне и оказание давления на правительство с целью изменения его политики в отношении Украины.